Илон Маск сообщил, что у него синдром Аспергера

Такое заявление 49-летний бизнесмен сделал на телешоу Saturday Night Live. Маск впервые публично заявил о синдроме. «Моя речь не отличается разнообразием интонаций... Мне говорили, это здорово для комедийных шоу. На самом деле я сегодня войду в историю как первый человек с синдромом Аспергера на шоу», - сказал он, передает BBC.

Cтрадающие Аспергером испытывают трудности при интерпретации вербальных и невербальных сигналов, им трудно выражать свои чувства традиционным способом, у них возникают проблемы в социальном взаимодействии.

Ранее Маск сменил официальное название своей должности на Technoking («технокороль» или «король технологий»).

Должность главного исполнительного директора он также сохранит за собой.

