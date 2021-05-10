Илон Маск сообщил, что у него синдром Аспергера

Миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что у него синдром Аспергера.

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Такое заявление 49-летний бизнесмен сделал на телешоу Saturday Night Live. Маск впервые публично заявил о синдроме. «Моя речь не отличается разнообразием интонаций... Мне говорили, это здорово для комедийных шоу. На самом деле я сегодня войду в историю как первый человек с синдромом Аспергера на шоу», - сказал он, передает BBC.

Cтрадающие Аспергером испытывают трудности при интерпретации вербальных и невербальных сигналов, им трудно выражать свои чувства традиционным способом, у них возникают проблемы в социальном взаимодействии.

Ранее Маск сменил официальное название своей должности на Technoking («технокороль» или «король технологий»).

Должность главного исполнительного директора он также сохранит за собой.

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