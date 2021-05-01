NASA приостановило контракт с компанией Илона Маска по лунному модулю
NASA приняло решение о приостановке действия контракта с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление официального представителя агентства Моники Уитт.
Как отметили в NASA, в связи с поданными в Главное контрольное управление (GAO) США протестами контракт приостановлен «до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой». До урегулирования споров Space X не получит средств на разработку лунного модуля.
NASA 16 апреля объявило о том, что SpaceX получит контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis. Корабль компании Илона Маска Starship, рассчитанный на 100 человек и предназначенный для полетов на Марс, отличается существенными транспортными возможностям, а общая стоимость работ — 2,9 млрд долларов — оказалась дешевле, чем у Blue Origin и Dynetics.
Проект лунной программы Artemis был анонсирован в 2019 году. Первый этап программы, согласно которому планируется беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, должен состояться в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- В Чехии спрогнозировали ухудшение экономики из-за возможных санкций РФ
- NASA приостановило контракт с компанией Илона Маска по лунному модулю
- В России вступили в силу штрафы за высадку из транспорта детей без билета
- Евросоюз и Великобритания завершили Brexit
- ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения
- Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии гражданства РФ
- Мария Захарова заявила, что Россия не использует санкции как угрозу
- Путин подписал закон о штрафах за ссылки на СМИ-иноагентов
- Путин подписал закон об отмене «дня тишины» перед многодневным голосованием
- Бразилия просит мировое сообщество поделиться с ней вакцинами от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru