NASA приостановило контракт с компанией Илона Маска по лунному модулю

NASA приняло решение о приостановке действия контракта с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление официального представителя агентства Моники Уитт.

Как отметили в NASA, в связи с поданными в Главное контрольное управление (GAO) США протестами контракт приостановлен «до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой». До урегулирования споров Space X не получит средств на разработку лунного модуля.

NASA 16 апреля объявило о том, что SpaceX получит контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis. Корабль компании Илона Маска Starship, рассчитанный на 100 человек и предназначенный для полетов на Марс, отличается существенными транспортными возможностям, а общая стоимость работ — 2,9 млрд долларов — оказалась дешевле, чем у Blue Origin и Dynetics.

Проект лунной программы Artemis был анонсирован в 2019 году. Первый этап программы, согласно которому планируется беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, должен состояться в 2021 году.

