Илон Маск назначил себя «технокоролем» Tesla

Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск сменил официальное название своей должности на Technoking («технокороль» или «король технологий»), передает «Интерфакс».

Должность главного исполнительного директора он также сохранит за собой.

Финдиректор компании Зак Киркхорн станет называться «повелителем монеты» (Master of Coin) по аналогии с титулом в мире сериала «Игра престолов».

В начале марта Маск сообщил, что планирует создать город Starbase в Техасе. В часть города может войти поселение Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX и разрабатываются прототипы звездолетов.

Как напоминает RT, в начале марта Маск за сутки разбогател на 25 млрд долларов.

