МВД Франции: средний возраст французов, задержанных в ходе беспорядков – 17 лет
30 июня 202321:56
Несовершеннолетние составляют основу протестного движение во Франции. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен, передает ТАСС.
Он озвучил статистику, согласно которой средний возраст задержанных французов не превышает 17 лет.
«Мы задерживали детей, которым по 13 лет», - добавил он.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки во Франции обусловлены миграционной политикой ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru