МВД Франции: средний возраст французов, задержанных в ходе беспорядков – 17 лет

Несовершеннолетние составляют основу протестного движение во Франции. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен, передает ТАСС.

Во Франции из-за массовых беспорядков развернут бронетехнику

Он озвучил статистику, согласно которой средний возраст задержанных французов не превышает 17 лет.

«Мы задерживали детей, которым по 13 лет», - добавил он.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки во Франции обусловлены миграционной политикой ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МВДНесовершеннолетниеБеспорядкиФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры