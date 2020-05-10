Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США «идиотом»

Американский предприниматель Илон Маск обругал на русском языке бывшего министра труда США Роберта Райха в Twitter. Последний в своём Twitter-акаунте написал, что Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. «Капитализм в худшем проявлении», — подчеркнул Райх.

В свою очередь, основатель SpaceX и Tesla назвал министра «идиотом», оставив соответствующий комментарий под его постом, Причем, написал его Маск на русском языке.

Ранее стало известно, что Tesla возобновит работу главного завода в США вопреки запрету администрации округа. Речь идет о фабрике во Фримонте, штат Калифорния, на которой собираются электромобили. Компания начала процесс возобновления деятельности, основываясь на «рекомендациях губернатора Калифорнии, подкрепленных наукой и достоверными данными сферы здравоохранения».