Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США «идиотом»
Американский предприниматель Илон Маск обругал на русском языке бывшего министра труда США Роберта Райха в Twitter. Последний в своём Twitter-акаунте написал, что Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. «Капитализм в худшем проявлении», — подчеркнул Райх.
В свою очередь, основатель SpaceX и Tesla назвал министра «идиотом», оставив соответствующий комментарий под его постом, Причем, написал его Маск на русском языке.
Ранее стало известно, что Tesla возобновит работу главного завода в США вопреки запрету администрации округа. Речь идет о фабрике во Фримонте, штат Калифорния, на которой собираются электромобили. Компания начала процесс возобновления деятельности, основываясь на «рекомендациях губернатора Калифорнии, подкрепленных наукой и достоверными данными сферы здравоохранения».
Кстати, ранее сообщалось, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) дали своему сыну оригинальное имя X Æ A-12. Позже возлюбленная Маска и новоиспеченная мама расшифровала его в своём Twitter.
По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — американский самолет-разведчик («предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость»).
Помимо этого, A, по словам певицы, обозначает ещё и ее любимую песню «Архангел».
Отметим, публикацию прокомментировал и Илон Маск, который уточнил, что воздушное судно называется SR-71.
Появившийся на свет 5 мая X Æ A-12 - это шестой ребенок Илона Маска и первенец певицы Граймс. У основатель SpaceX и Tesla уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.
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