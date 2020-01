Илон Маск сочинил и записал танцевальную песню

Миллиардер из США, владелец и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сочинил и выложил в свободный доступ песню. Её можно услышать на онлайн-платформе SoundCloud.

«Я написал текст песни и исполнил вокальную часть!» — написал предприниматель в своём Twitter. Пост был проиллюстрирован фотографиями из звукозаписывающей студии, где Маск сводил трек. Композиция называется «Don’t Doubt your Vibe» (Не сомневайся в своих эмоциях).

По жанру это электронная танцевальная музыка, сообщает «Свободная пресса». В сингле всего две фразы: сначала повторяется Don’t Doubt your Vibe, а во второй части звучит Because it's true (Потому что это правда).

Это уже не первый музыкальный опыт Маска. 1 апреля прошлого года он выпустил рэп-композицию, посвященную самцу гориллы Харамбе. В ней миллиардер признается, что часто думает о Харамбе и очень скучает по нему.

17-летний самец западной равнинной гориллы стал известен после нападения на ребёнка 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати. Тогда трехлетний мальчик упал в вольер к животным, после чего Харамбе схватил его за ногу и стал таскать. Опасаясь за жизнь ребёнка, сотрудники зоопарка застрелили гориллу.