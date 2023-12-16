Илон Маск: Нет доказательств существования инопланетян

Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.

Бизнесмен пришел на мероприятие с ребенком на шее. В ходе своего выступления он заявил, что если люди перестанут создавать детей, то человечество просто исчезнет.

Ранее сын американского лидера Хантер Байден раскритиковал Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

