Илон Маск: Нет доказательств существования инопланетян

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетян. Об этом он сказал на праворадикальном политическом фестивале Джорджии Мелони в Италии.

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Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.

Бизнесмен пришел на мероприятие с ребенком на шее. В ходе своего выступления он заявил, что если люди перестанут создавать детей, то человечество просто исчезнет.

Ранее сын американского лидера Хантер Байден раскритиковал Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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