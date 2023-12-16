Илон Маск: Нет доказательств существования инопланетян
16 декабря 202316:21
Миллиардер из США Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетян. Об этом он сказал на праворадикальном политическом фестивале Джорджии Мелони в Италии.
Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.
Бизнесмен пришел на мероприятие с ребенком на шее. В ходе своего выступления он заявил, что если люди перестанут создавать детей, то человечество просто исчезнет.
Ранее сын американского лидера Хантер Байден раскритиковал Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru