Хантер Байден заявил, что Маску плевать на демократию и всех, кроме себя
10 декабря 202304:02
Сын американского лидера Хантер Байден подверг критики миллиардера из США Илона Маска, сообщает РИА Новости.
По его словам, бизнесмену «плевать» на американскую демократию, «плевать на всех, кроме себя» самого, а демократия и свобода голосования в США его и вовсе не волнуют.
Также Хантер заявил, что его пытаются убить.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru