Хантер Байден заявил, что Маску плевать на демократию и всех, кроме себя

Сын американского лидера Хантер Байден подверг критики миллиардера из США Илона Маска, сообщает РИА Новости.

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По его словам, бизнесмену «плевать» на американскую демократию, «плевать на всех, кроме себя» самого, а демократия и свобода голосования в США его и вовсе не волнуют.

Также Хантер заявил, что его пытаются убить.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАИлон Маск

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