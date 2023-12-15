Мать Маска: Байден хочет помешать Илону сделать мир лучше

Так она отреагировала на слова члена американской Федеральной комиссии по связи Брендана Карра. По его словам, Байден будет использовать разные способы для того, чтобы следить за бизнесменом, включая использование Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка, Федеральной комиссии по связи.

Женщина указала, что Илон ставит цель сделать мир лучше, тогда как президент хочет его остановить. Мэй отметила, что представители других стран гордятся Илоном и не понимают истинных мотивов Байдена, а сама она не знает, как на них реагировать.

Ранее Джо Байден заявил, что отношения Илона Маска с другими странами заслуживают внимания, и что существует много способов реагировать на это.

Ранее сын американского лидера Хантер Байден раскритиковал Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

