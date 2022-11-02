Песков обозначил условие для снятия ограничений с Twitter

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для работы в России любой социальной сети требуется соблюдать нормы российского законодательства, сообщает РИА Новости.

Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной галочки верификации

По его словам, это касается и заблокированного в РФ Twitter.

«Здесь есть вопрос соответствия действующему законодательству РФ. Хорошо известны нормы, которые необходимо социальным сетям выполнять для того, чтобы работать у нас... Это главный критерий», - заключил представитель Кремля.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил обсудить возможность восстановления доступа в России к соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в РФ), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетTwitterБлокировкаРоссияДмитрий Песков
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