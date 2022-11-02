Песков обозначил условие для снятия ограничений с Twitter

По его словам, это касается и заблокированного в РФ Twitter.

«Здесь есть вопрос соответствия действующему законодательству РФ. Хорошо известны нормы, которые необходимо социальным сетям выполнять для того, чтобы работать у нас... Это главный критерий», - заключил представитель Кремля.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил обсудить возможность восстановления доступа в России к соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в РФ), сообщает RT.

