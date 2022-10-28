«Вернет ламповые времена»: Клименко рассказал о будущем Twitter при Маске

Собеседник НСН считает, что с покупкой Twitter заканчивается эра профессиональных программистов и начинается история профессиональных управленцев.

«Умение Маска на любой истории зарабатывать очевидна. Мы не знаем, сделает ли он социальную сеть популярнее, но акции будут расти. Впервые на наших глазах, после неудачной истории с приобретением бизнесменом Рупертом Мердоком соцсети MySpace, мы видим приход бизнесмена из реального сектора экономики в интернет-сектор. Закончилась эра «цукербергов» – профессионалов программирования, но не управления, а приходит пора профессиональных менеджеров», - резюмировал Клименко.

Ранее Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если Россия захочет оставить США без интернета, то нужно перекрывать не только кабеля в Атлантике, но еще и спутники, а это уже апокалиптический сценарий.

