«Вернет ламповые времена»: Клименко рассказал о будущем Twitter при Маске
Маск попытается вернуть время, когда соцсети не принимали политических решений о блокировках, сказал НСН экс-советник президента России Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что Маск попытается сделать из Twitter (заблокирован в России) деполитизированную площадку.
Западные СМИ сообщили, что купивший социальную сеть Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов пользователей. Клименко полагает, что миллиардер попробует вернуть ламповые времена, когда все были добрее.
«Маск пытается вернуть время, когда социальные сети не принимали политических решений о блокировках, а занимались своей работой. Социальные сети стали инструментом политического давления. Маск попробует плавно эту историю закрыть, чтобы наступило ламповое время, когда все были добрее. Может аккаунт Трампа (Дональд, экс-президент США, - прим. НСН) разблокировать, который был заблокирован по политическим мотивам, аккаунт Рогозина (Дмитрий, экс-глава Роскосмоса, - прим. НСН). У последнего, возможно, аккаунт был заблокирован из-за американских санкций», - сказал Клименко.
Собеседник НСН считает, что с покупкой Twitter заканчивается эра профессиональных программистов и начинается история профессиональных управленцев.
«Умение Маска на любой истории зарабатывать очевидна. Мы не знаем, сделает ли он социальную сеть популярнее, но акции будут расти. Впервые на наших глазах, после неудачной истории с приобретением бизнесменом Рупертом Мердоком соцсети MySpace, мы видим приход бизнесмена из реального сектора экономики в интернет-сектор. Закончилась эра «цукербергов» – профессионалов программирования, но не управления, а приходит пора профессиональных менеджеров», - резюмировал Клименко.
Ранее Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если Россия захочет оставить США без интернета, то нужно перекрывать не только кабеля в Атлантике, но еще и спутники, а это уже апокалиптический сценарий.
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