Йеменские хуситы заявили об ударе по нескольким объектам в Израиле
Командование движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по объектам в Израиле.
В эфире телеканала «Аль-Масира» представитель командования хуситов Яхья Сариа сообщил, что под обстрел попал город Эйлат на юге Израиля. По объектам запущена партия баллистических ракет, сказал он.
Израильская противовоздушная оборона 9 ноября перехватила запущенную из Йемена ракету.
Хуситы 8 ноября уничтожили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами Йемена. В движении утверждают, что США направили дрон в рамках военной поддержки операции Израиля в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru