Йеменские хуситы заявили об ударе по нескольким объектам в Израиле

Командование движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по объектам в Израиле.

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В эфире телеканала «Аль-Масира» представитель командования хуситов Яхья Сариа сообщил, что под обстрел попал город Эйлат на юге Израиля. По объектам запущена партия баллистических ракет, сказал он.

Израильская противовоздушная оборона 9 ноября перехватила запущенную из Йемена ракету.

Хуситы 8 ноября уничтожили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами Йемена. В движении утверждают, что США направили дрон в рамках военной поддержки операции Израиля в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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