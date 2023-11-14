В МИД предупредили США о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе
Соединенные Штаты столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе предназначенное для Йемена оружие, предупредил зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил о перехвате в декабре 2022 года в Оманском заливе продукции военного назначения. После этого США передали оружие Украине.
«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», - цитирует Полянского РИА Новости.
В январе 2023 года моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе направлявшееся в Йемен судно. По данным СМИ, на борту находилось более трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые ракеты.
Эсминец Военно-морского флота США 19 октября сбил несколько ракет и беспилотников, выпущенных из Йемена, передает «Радиоточка НСН».
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