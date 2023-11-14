В МИД предупредили США о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

Соединенные Штаты столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе предназначенное для Йемена оружие, предупредил зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Дипломат напомнил о перехвате в декабре 2022 года в Оманском заливе продукции военного назначения. После этого США передали оружие Украине.

«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», - цитирует Полянского РИА Новости.

В январе 2023 года моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе направлявшееся в Йемен судно. По данным СМИ, на борту находилось более трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые ракеты.

Эсминец Военно-морского флота США 19 октября сбил несколько ракет и беспилотников, выпущенных из Йемена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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