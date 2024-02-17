Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Pollux
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Великобритании Pollux в Красном море. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию ... против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным», - указал Сариа.
На минувшей неделе мятежники атаковали британский торговый корабль в 105 километрах (57 морских милях) западнее йеменского порта Ходейда.
Ранее лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru