Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Pollux

«Военно-морские силы Йемена провели операцию ... против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным», - указал Сариа.

На минувшей неделе мятежники атаковали британский торговый корабль в 105 километрах (57 морских милях) западнее йеменского порта Ходейда.

Ранее лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа.

