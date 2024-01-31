Хуситы заявили об обстреле эсминца ВМС США в Красном море
Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ракетного удара по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале хуситов.
«Военно-морские силы ВС Йемена … выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу USS Greeley», — указано в сообщении.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил Штатов (CENTCOM) заявило, что USS Gravely сбил выпущенную йеменским движением крылатую ракету, пишет RT. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.
На минувшей неделе хуситы нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США Ocean Jazz в Аденском заливе, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru