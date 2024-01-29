Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому кораблю USS Lewis B. Puller
Йеменское движение «Ансар Алла» атаковало корабль американских Военно-морских сил USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.
«Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller», — указал Сариа.
Ранее хуситы заявили об ударе по британскому нефтяному танкеру Marlin Luand в Аденском заливе, пишет RT.
На минувшей неделе США и Великобритания ввели санкции против ключевых лиц группировки «Ансар Алла», ответственной за атаки на суда, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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