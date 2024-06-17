Хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море

Военные операции в Красном море совершили ракетное подразделение и военно-морские силы страны.

Отмечается, что в Красном море хуситы обстреляли ракетами эсминец США и судно Captain Paris, а в Аравийском море силы движения атаковали с помощью беспилотников судно Happy Condor.

Ранее США обвинили иранский фрегат в бездействии при ударе хуситов по судну Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

