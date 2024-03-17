Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и КНР для ослабления Запада
Хуситы сотрудничают с Россией и КНР для ослабления Запада и разрушения однополярного мира, сообщил в социальной сети Х член политбюро движения Али аль-Кахум.
По его словам, путь от однополярного мира к многополярному начался в феврале 2022 года после начала российской специальной военной операции.
Данный процесс ускорился в результате конфликта между Израилем и Палестиной, а в настоящее время существует угроза гегемонии Запада.
Отмечается, что сейчас между Йеменом, РФ, Китаем и странами БРИКС осуществляется взаимодействие, развитие дипломатических отношений, обмен опытом в различных областях культуры. Член политбюро указал, что это необходимо с целью утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте Красного моря.
Ранее хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru