Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и КНР для ослабления Запада

По его словам, путь от однополярного мира к многополярному начался в феврале 2022 года после начала российской специальной военной операции.

Данный процесс ускорился в результате конфликта между Израилем и Палестиной, а в настоящее время существует угроза гегемонии Запада.

Отмечается, что сейчас между Йеменом, РФ, Китаем и странами БРИКС осуществляется взаимодействие, развитие дипломатических отношений, обмен опытом в различных областях культуры. Член политбюро указал, что это необходимо с целью утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте Красного моря.

Ранее хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

