СМИ: хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты

Она отличается высокой поражающей способностью и способна развивать скорость до 8 Махов или около десяти тысяч километров в час. Пуск признан успешным. В будущем планируется изготовление ракет для использования во время атак в Красном и Аравийском морях, а также против целей в Израиле.

Кроме того, по итогам трех месяцев испытаний хуситы провели обновление своих ракет и беспилотных летательных аппаратов. Была проведена модификация взрывных боеголовок, чтобы удвоить силу поражения.

Ранее стало известно, что нападения хуситов на суда в Красном море привели к существенному увеличению спроса на перевозку грузов из Азии в Европу по железным дорогам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

