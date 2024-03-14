СМИ: хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты
Йеменские хуситы провели испытание твердотопливной гиперзвуковой ракеты, сообщает РИА Новости.
Она отличается высокой поражающей способностью и способна развивать скорость до 8 Махов или около десяти тысяч километров в час. Пуск признан успешным. В будущем планируется изготовление ракет для использования во время атак в Красном и Аравийском морях, а также против целей в Израиле.
Кроме того, по итогам трех месяцев испытаний хуситы провели обновление своих ракет и беспилотных летательных аппаратов. Была проведена модификация взрывных боеголовок, чтобы удвоить силу поражения.
Ранее стало известно, что нападения хуситов на суда в Красном море привели к существенному увеличению спроса на перевозку грузов из Азии в Европу по железным дорогам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru