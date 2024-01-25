Хуситы заявили, что подбили американский военный корабль

Йеменские хуситы заявили в соцсети Х, что военный корабль США был подбит.

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Это произошло во время столкновения военно-морских сил группировки с американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Утверждается, что в результате операции удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль. Из-за этого два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута. Йеменские вооруженные силы использовали противокорабельные ракеты.

Ранее американский эсминец сбил противокорабельные ракеты хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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