СМИ: сенаторы США потребовали у Байдена обоснований ударов по хуситам

По данным издания, все большее количество парламентариев из обеих партий ставит под сомнение, обладает ли президент правовыми полномочиями для нанесения ударов по хуситам. Сенатор Тим Кейн и еще три законодателя направил Байдену письмо, в котором потребовал от него стратегического и правового обоснования недавних ударов, наносимых без военного разрешения конгресса, что выходит за рамки разовой самообороны.

Как следует из письма, большинство судов, проходящих через Красное море, не являются американскими.

Ранее Байден заявил, США продолжат наносить удары по мятежникам-хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

