Американский эсминец сбил противокорабельные ракеты хуситов
Эсминец Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
В Пентагоне заявили, что хуситы выпустили три ракеты при поддержке Ирана. Целью движения был следовавший под американским флагом контейнеровоз Maersk Detroit
Одна ракета упала в морские воды, две другие были сбиты. Эсминец и экипаж не пострадали.
Накануне представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям движения в разных провинциях Йемена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru