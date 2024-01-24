Американский эсминец сбил противокорабельные ракеты хуситов

В Пентагоне заявили, что хуситы выпустили три ракеты при поддержке Ирана. Целью движения был следовавший под американским флагом контейнеровоз Maersk Detroit

Одна ракета упала в морские воды, две другие были сбиты. Эсминец и экипаж не пострадали.

Накануне представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям движения в разных провинциях Йемена, передает «Радиоточка НСН».

