Американский эсминец сбил противокорабельные ракеты хуситов

Эсминец Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

СМИ: сенаторы США потребовали у Байдена обоснований ударов по хуситам

В Пентагоне заявили, что хуситы выпустили три ракеты при поддержке Ирана. Целью движения был следовавший под американским флагом контейнеровоз Maersk Detroit

Одна ракета упала в морские воды, две другие были сбиты. Эсминец и экипаж не пострадали.

Накануне представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям движения в разных провинциях Йемена, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:КораблиЙеменСША

Горячие новости

Все новости

партнеры