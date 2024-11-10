США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене

Американские военные самолеты нанесли серию ударов по оружейным складам радикальной группировки хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщает The Times of Israel.

По данным американского оборонного ведомства, на складах хранились вооружения, которые хуситы активно использовали для атак на корабли и суда в международных водах Красного моря и Аденского залива.

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Подконтрольная хуситам телесеть Al Masirah позднее сообщила, что удары наносились силами американо-британской коалиции, атакован был район Эс-Сабин в Сане. Также под удар попали районы Эн-Нахдейн и Эль-Хафа в столице Йемена.

Хуситы контролируют значительную часть побережья Красного моря в Йемене. С осени 2023 года группировка атакует военные и гражданские суда в этой акватории. Руководство хуситов утверждает, что эти атаки направлены против кораблей, связанных с Израилем.

4 октября США также нанесли серию ударов по объектам хуситов на севере Йемена. Атаки, как утверждал Пентагон, затронули наступательные возможности группировки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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