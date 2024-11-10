США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене

Американские военные самолеты нанесли серию ударов по оружейным складам радикальной группировки хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщает The Times of Israel.

По данным американского оборонного ведомства, на складах хранились вооружения, которые хуситы активно использовали для атак на корабли и суда в международных водах Красного моря и Аденского залива.