Хуситы ударили по британскому судну Andromeda Star
Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали британское судно Andromeda Star.
Как сообщил в своем Telegram-канале военный представитель движения Яхья Сариа, хуситы нанесли удар по кораблю в Красном море. Мятежники атаковали судно с помощью противокорабельных ракет.
Позже Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что хуситы запустили из подконтрольных им районов Йемена три противокорабельных баллистических ракеты «в непосредственной близости» от судов Maisha под флагом Антигуа и Барбуды и британского Andromeda Star под флагом Панамы.
«MV Andromeda Star сообщает о незначительных повреждениях, но продолжает свой путь», — сообщило командование на своей странице в соцсети X.
Ранее хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческим судна в Аденском заливе.
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