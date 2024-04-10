Хуситы атаковали коммерческие суда и американский корабль в Аденском заливе

По его словам, хуситы применяли беспилотники и противокорабельные ракеты. Под удар попали суда компании Maersk и Mediterranean Shipping.

Также Сариа сообщил об ударе по американскому военному кораблю, название которого он не озвучил. Судно атаковали несколькими беспилотниками, уточнил он.

По данным Bloomberg, Москва и Пекин договорились с хуситами о безопасном проходе российских и китайских кораблей через Аденский залив, передает «Радиоточка НСН».

