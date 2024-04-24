Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам в Аденском заливе.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию, нанеся удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе», - сказал представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, движение также провело две военные операции с помощью беспилотников. Целями стали эсминец военно-морских сил США и шедшее под флагом Израиля судно MSC Veracruz.
По данным агентства Bloomberg, России и Китай договорились с хуситами о безопасном проходе своих кораблей через Аденский залив и Красное море, отмечает «Радиоточка НСН».
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