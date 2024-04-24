Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, нанеся удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе», - сказал представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, движение также провело две военные операции с помощью беспилотников. Целями стали эсминец военно-морских сил США и шедшее под флагом Израиля судно MSC Veracruz.

По данным агентства Bloomberg, России и Китай договорились с хуситами о безопасном проходе своих кораблей через Аденский залив и Красное море, отмечает «Радиоточка НСН».

