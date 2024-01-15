Хуситы пообещали продолжить атаковать американские корабли

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что продолжит атаковать американские корабли в Красном море вместе с израильскими, сообщил телеканал Al Jazeera.

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По словам представителя движения Насреддина Амера, США находятся на грани потери своей морской безопасности. Он отметил, что хуситы будут атаковать любые американские суда в Красном море.

В понедельник американский эсминец подвергся ракетному обстрелу у берегов Йемена.

В ночь на 15 января США и Великобритания нанесли новые удары по хуситам. В коалиции сообщили о поражении военных объектов движения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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