Хуситы пообещали продолжить атаковать американские корабли

По словам представителя движения Насреддина Амера, США находятся на грани потери своей морской безопасности. Он отметил, что хуситы будут атаковать любые американские суда в Красном море.

В понедельник американский эсминец подвергся ракетному обстрелу у берегов Йемена.

В ночь на 15 января США и Великобритания нанесли новые удары по хуситам. В коалиции сообщили о поражении военных объектов движения, сообщает «Радиоточка НСН».

