Хуситы намерены атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе
Красное и Аравийское моря будут закрыты для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения боевых действий, которые ведет Израиль в секторе Газа. Об этом заявил Хузам аль-Асад, член политбюро йеменского шиитского движения «Ансар Алла», правящего на севере и в центральной части Йемена в соцсети Х.
Он добавил, что шиитская группировка «будет определять театр военных действий, правила ведения боя и направления военных действий».
По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене накануне было выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море. В ответ на авиаудары армия Йемена приступила к массовому запуску ракет класса «земля-земля». Также йеменские хуситы объявили в подконтрольных им районах страны принудительную мобилизацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru