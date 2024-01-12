Хуситы намерены атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе

Красное и Аравийское моря будут закрыты для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения боевых действий, которые ведет Израиль в секторе Газа. Об этом заявил Хузам аль-Асад, член политбюро йеменского шиитского движения «Ансар Алла», правящего на севере и в центральной части Йемена в соцсети Х.

Он добавил, что шиитская группировка «будет определять театр военных действий, правила ведения боя и направления военных действий».