Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
14 июня 202403:01
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе, сообщает «Лента.ру».
Они применили две ракеты. Из-за этого на борту Verbena начался пожар. Сухогруз шел под флагом Палау.
Отмечается, что один из членов экипажа пострадал. Его эвакуировали на воздушном судне с американского крейсера USS Philippine Sea.
Ранее стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru