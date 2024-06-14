Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

Они применили две ракеты. Из-за этого на борту Verbena начался пожар. Сухогруз шел под флагом Палау.

Отмечается, что один из членов экипажа пострадал. Его эвакуировали на воздушном судне с американского крейсера USS Philippine Sea.

Ранее стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

