Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD
Организация SD Association, которая устанавливает стандарт карт памяти для бытовой электроники, сообщила об исключении китайской компании Huawei из числа членов ассоциации. Об этом сообщает Android Authority.
Уточняется, что SD Association, в том числе, устанавливает стандарты для карт памяти SD и microSD. Производить и продавать устройства, использующие карты этих стандартов, могут только члены ассоциации. Представители SD Association подтвердили исключение Huawei и объяснили, что оно вызвано недавним решением министерства торговли Соединенных Штатов Америки о включении Huawei в «чёрный список» Entity List.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал НСН стоит ли покупать смартфоны Huawei после стычки с корпорацией Google.
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