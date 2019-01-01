Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD

Уточняется, что SD Association, в том числе, устанавливает стандарты для карт памяти SD и microSD. Производить и продавать устройства, использующие карты этих стандартов, могут только члены ассоциации. Представители SD Association подтвердили исключение Huawei и объяснили, что оно вызвано недавним решением министерства торговли Соединенных Штатов Америки о включении Huawei в «чёрный список» Entity List.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал НСН стоит ли покупать смартфоны Huawei после стычки с корпорацией Google.

