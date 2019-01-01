«Не заряжайте ночью». Эксперт об опасности возгорания смартфонов

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал, в чем опасность полной зарядки смартфона. Он сообщил, что если вовремя не отключить устройство от сети, срок работы батареи гаджета может значительно сократится. По словам эксперта, опасность заключается в том, что смартфон продолжает подпитываться и это приводит к перегреву аккумулятора. Рябинин посоветовал заряжать телефон до 90%.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН согласился со словами эксперта. Он уточнил, что зарядка телефона ночью может быть опасна не только для телефона, но и для здоровья его хозяина.

«Ночью заряжать не надо, потому что может быть опасно. Вы же спите. Что происходит со смартфонами, с напряжением, которое на него подается, пусть и пять вольт, вы не знаете и не узнаете. Поэтому есть одна вероятность на миллион, что может быть даже и возгорание. Технический специалист прав. Не надо превышать время зарядки на 100%. Конечно, там есть система, которая прекращает заряжать, но все-таки напряжение подается. Смартфону ни к чему лишнее. Тем более, если мы подумаем, что не у всех iPhone или Huawei, есть аппараты проще, где может быть и система этого предохранения не такая надежная», - сообщил он.

По словам Букштейна, гораздо проще и безопаснее выбрать более оптимальное время для того, чтобы зарядить свой смартфон.