«Не заряжайте ночью». Эксперт об опасности возгорания смартфонов
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» объяснил в беседе с НСН, почему заряжать телефон по ночам опасно не только для самого смартфона, но и для его хозяина.
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал, в чем опасность полной зарядки смартфона. Он сообщил, что если вовремя не отключить устройство от сети, срок работы батареи гаджета может значительно сократится. По словам эксперта, опасность заключается в том, что смартфон продолжает подпитываться и это приводит к перегреву аккумулятора. Рябинин посоветовал заряжать телефон до 90%.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН согласился со словами эксперта. Он уточнил, что зарядка телефона ночью может быть опасна не только для телефона, но и для здоровья его хозяина.
«Ночью заряжать не надо, потому что может быть опасно. Вы же спите. Что происходит со смартфонами, с напряжением, которое на него подается, пусть и пять вольт, вы не знаете и не узнаете. Поэтому есть одна вероятность на миллион, что может быть даже и возгорание. Технический специалист прав. Не надо превышать время зарядки на 100%. Конечно, там есть система, которая прекращает заряжать, но все-таки напряжение подается. Смартфону ни к чему лишнее. Тем более, если мы подумаем, что не у всех iPhone или Huawei, есть аппараты проще, где может быть и система этого предохранения не такая надежная», - сообщил он.
По словам Букштейна, гораздо проще и безопаснее выбрать более оптимальное время для того, чтобы зарядить свой смартфон.
«Что мешает утром перед выходом из дома или вечером после прихода домой поставить на зарядку? И не надо ждать 100%, 90% достаточно. Это не спасает отца русской демократии, если человек целый день в интернете или чатится. Во-первых, есть сейчас, в конце концов, зарядки везде, даже уже на остановках я вижу разъемы и в метро. В крайнем случае, там можно подзарядиться. Во-вторых, есть же сейчас power bank, переносные аккумуляторы. Невеликая у них стоимость. Всегда имейте с собой заряженным. Вдруг телефон разрядился, подключите power bank. Сейчас это уже доступно каждому, по-моему», - пояснил эксперт.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН дал советы по безопасному пользованию смартфонами. Он рассказал, что известные компании тоже не всегда соблюдают требования классификации уровней воздействия излучения смартфона в секунду на организм человека (SAR).
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