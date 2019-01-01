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«Хромые утки»: В Крыму рассказали о судьбе украинских истребителей МиГ-29

8 мая13:11

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что воздушные суда годами не обслуживались и не ремонтировались.

Кроме того, как пишет RT, Дмитрий Белик подчеркнул, что из-за возникших со стойками шасси и колесами проблем истребители напоминают «хромых уток» из-за. Он пояснил, что российские военнослужащие занимаются только охраной украинской военной техники и обеспечивают пожаробезопасность. Он пояснил, что самолеты стоят на площадках рядом с морем, при этом депутат уточнил, что антикорозийная обработка судов не производится.

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Ранее НСН сообщала, что группa депутaтов Верховной рaды рaзрaботaлa зaконопроект, блaгодaря которому стaнет возможно доукомплектовывaть укрaинскую aрмию. В документе прописано, что влaсти страны смогут объявлять «особый период», во время которого в aрмию можно будет призывaть резервистов. Тaкой «особый период» будет проходить без объявления мобилизaции войск.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаРоссияКрымМиг-29

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