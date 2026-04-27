В Коми предотвратили взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии
ФСБ предотвратила диверсию в Ухте, где двое россиян по заданию спецслужб Украины планировали совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, злоумышленники через иностранные мессенджеры установили контакт с представителями Киева и передавали данные о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, военных и сотрудниках правоохранительных органов, участвующих в специальной военной операции. Граждане по указанию кураторов изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для подрыва предприятия нефтяной промышленности.
«При попытке задержания... указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - подчеркнули в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства Роскомнадзора, напоминает Ura.ru.
