В Коми предотвратили взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии

ФСБ предотвратила диверсию в Ухте, где двое россиян по заданию спецслужб Украины планировали совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, злоумышленники через иностранные мессенджеры установили контакт с представителями Киева и передавали данные о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, военных и сотрудниках правоохранительных органов, участвующих в специальной военной операции. Граждане по указанию кураторов изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для подрыва предприятия нефтяной промышленности.

«При попытке задержания... указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - подчеркнули в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства Роскомнадзора, напоминает Ura.ru.

