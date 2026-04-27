Силуанов: Дефицит бюджетов регионов превысит 1,9 трлн рублей

Общий дефицит бюджетов регионов России по итогам 2026 года ожидается на уровне около 1,9 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

Как отметил глава Минфина, ситуация с региональными бюджетами непростая, в прошлом году дефицит для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов вырос примерно с 200-300 млрд рублей до 1,5 трлн.

«Если говорить о плановых значениях текущего года, то, что субъекты... запланировали в своих бюджетах на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей», - указал Силуанов.

Между тем дефицит федерального бюджета по итогам первого квартала года превысил годовые плановые параметры, он составил 4,6 трлн рублей, пишет Ura.ru.

