МВД предупредило о распространении фишинговых ссылок на псевдосайт Следкома

Злоумышленники распространяют в чатах фишинговые ссылки на поддельные ресурсы Следственного комитета. Об этом заявила пресс-служба УБК МВД.

«В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета», - указали в ведомстве.

Аферисты копируют реальные новости, добавляют контакты якобы для получения компенсаций. Основные предлоги злоумышленников - возврат средств жертвам мошенников и перерасчет выплат для участников спецоперации. Преступники пытаются собрать персональные данные и вовлечь жертв в новые противоправные сценарии.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил, что аферисты начали массово использовать схему «обратного перевода» денег, пишет Ura.ru.

Фото: arh.sledcom.ru
