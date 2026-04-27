Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в Пакистане обсудил пути продолжения диалога с США. Об этом сообщается в Telegram-канале главы МИД.

Как отметил министр, он провел «хорошие консультации с друзьями» в республике.

«Визит был успешным. Мы обсудили, при каких условиях и по какому треку переговоры могут быть продолжены», - указал Арагчи.

Кроме того, глава иранского МИД поделился, что в ходе визита в Оман обсудил обстановку в Ормузском проливе. По словам Арагчи, у сторон много общих взглядов.

Ранее глава МИД Ирана прибыл в Россию, пишет Ura.ru. Ожидается, что Арагчи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

