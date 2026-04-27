Компании РФ в год теряют до 96,2 млн рублей из-за пропущенных звонков
Российские компании теряют до 96,2 млн рублей в год из-за пропущенных звонков клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные платформы для создания ИИ-агентов и автоматизации бизнес-процессов Nodul.
«Одна компания в зависимости от сферы может недополучать от 9,5 млн до 96,2 млн рублей в год, если часть звонков от потенциальных клиентов остается без ответа», - отметили в сервисе.
Специалисты проанализировали восемь категорий бизнеса, где телефонные контакты являются важной частью продаж и сервиса. Речь идет о интернет-магазинах, фитнес-клубах, автосервисах, ресторанах, салонах красоты, гостиницах, стоматологических и ветеринарных клиниках. Аналитики учли среднее количество звонков в день, доли пропущенных звонков и обращений с намерением купить, конверсию в покупку, средний чек, ценность клиента с учетом повторных покупок.
Отмечается, что наибольшие потери из-за пропущенных звонков могут возникать в стоматологии - сеть клиник с высоким входящим потоком может потерять до 96,2 млн рублей в год. При этом в автосервисах потенциальные потери могут составлять до 54,1 млн, в ресторанах и кафе - около 35 млн, в салонах красоты - 34 млн, ветеринарных клиниках - 27,5 млн.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН предупредила о сокращениях в секторе страхования, банках, маркетинге, среди административного и логистического персонала.
Горячие новости
