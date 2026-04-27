Российские ватерполистки выиграли Кубок мира благодаря броску на последних секундах

Женская сборная России выиграла в финале Кубка мира по водному поло среди команд второго дивизиона.

Соревнования состоялись на Мальте. Россиянки одержали победу над командой Китая со счетом 18:17.

За четыре секунды до конца матча главный тренер российской сборной Сергей Маркоч взял тайм-аут при равном счете. Затем с финальной сиреной победный мяч забросила Дарья Савченко.

Этот турнир стал первым для сборной РФ по водному поло после допуска до международных соревнований с символикой страны. Команда благодаря победе гарантировала себе участие в первом дивизионе Кубка мира 2027 года.

Ранее сборная России по дзюдо заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы, который прошел в Тбилиси.

