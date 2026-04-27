Умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер в возрасте 96 лет из-за инсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его окружение.

Как сообщила собеседница агентства, врачи боролись за жизнь артиста, ему сделали операцию.

«Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта», - рассказала она.

Прощание с Шимеловым прошло накануне в Боткинской больнице. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Лев Шимелов родился в Баку в 1930 году. С 1952 года он выступал на профессиональной эстраде, работал в джаз-оркестре Азербайджана, Московском мюзик-холле, Москонцерте. Артист поставил ряд программ в качестве эстрадного режиссера, кроме того, он был известен как ведущий передачи «Радионяня».

