Хорватия планирует компенсировать нехватки вакцины AstraZeneca за счет Pfizer

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Общий объем поставок вакцин для профилактики COVID-19 в Хорватию составил 8,7 миллиона доз. Страна закупила препараты Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson и CureVac. Более 311 тысяч граждан прошли вакцинацию.

По его словам, изначально руководство Хорватии подписало контракт на получение 2,7 миллиона доз AstraZeneca и 1 миллиона доз препарата Pfizer.

Власти Хорватии пытаются компенсировать дефицит вакцины компании AstraZeneca препаратом американского производителя Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович, передает ТАСС.

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