«Хочет потрогать меня за задницу»: Маск прокомментировал странное заявление Байдена
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на высказывание президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
Глава государства во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании назвал экс-главу Белого дома, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его сторонников людьми, которых хочется игриво наказать.
«Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых. Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу. <...> Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице [в наказание], — сказал Байден.
Маск, один из главных союзников Трампа, прокомментировал высказывание. «Он <...> хочет потрогать меня за задницу», — написал бизнесмен в соцсети X.
Ранее Маск предсказал «самое веселое время» для США в случае победы Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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