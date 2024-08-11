«Хезболлах» провела боевые операции против армии Израиля
Бойцы ливанского движения «Хезболла» провели за минувшие сутки 10 боевых операций против армии Израиля, сообщает РИА Новости.
В том числе нанесен массированный ракетный удар по позициям в поселениях в верхней Галилее. Уничтожены несколько систем визуального контроля на ливано-израильской границе, нанесены ракетные удары по четырем опорным пунктам израильской армии.
В районе Тель-Шаара нанесен удар ракетой по месту скопления живой силы военных Израиля.
Также «Хезболла» атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов базу военного обеспечения, расположенную к юго-западу от города Сафад.
Ранее Израиль сообщил о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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