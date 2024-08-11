«Хезболлах» провела боевые операции против армии Израиля

В том числе нанесен массированный ракетный удар по позициям в поселениях в верхней Галилее. Уничтожены несколько систем визуального контроля на ливано-израильской границе, нанесены ракетные удары по четырем опорным пунктам израильской армии.

В районе Тель-Шаара нанесен удар ракетой по месту скопления живой силы военных Израиля.

Также «Хезболла» атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов базу военного обеспечения, расположенную к юго-западу от города Сафад.

Ранее Израиль сообщил о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

