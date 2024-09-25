«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива

В нем указывается, что запуск ракеты «Кадер-1» был осуществлен в 06:30 25 сентября. В сообщении подчеркивается, что «Моссад» ответственен за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».

