«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что осуществило запуск ракеты по командному пункту разведки Израиля «Моссад» под Тель-Авивом. Об этом говорится в заявлении движения в соцсетях.

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В нем указывается, что запуск ракеты «Кадер-1» был осуществлен в 06:30 25 сентября. В сообщении подчеркивается, что «Моссад» ответственен за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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