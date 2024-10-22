«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом Нетаньяху

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава информационной службы организации Мухаммед Афиф.

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Утром 19 октября беспилотник, вылетевший из Ливана, атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. В результате инцидента никто не пострадал, потому что в резиденции никого не было.

тогда Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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