«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом Нетаньяху
22 октября 202416:57
Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава информационной службы организации Мухаммед Афиф.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru