В Великобритании выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
20 октября 202404:01
Глава правительства Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил обеспокоенность покушением на него, сообщает The Times of Israel.
Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможности освобождения заложников после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
Ранее Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru