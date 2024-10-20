В Великобритании выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху

Глава правительства Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил обеспокоенность покушением на него, сообщает The Times of Israel.

СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможности освобождения заложников после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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