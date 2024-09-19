«Хезболла» открыла огонь из артиллерии по трем опорным пунктам ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения «Хезболла» открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам израильской армии на ливано-израильской границе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы движения.

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Согласно данным, под огнем артиллерии оказались опорные пункты Ханита, Зрайат и Рамия. Отмечается, что во всех трех атаках зафиксированы прямые попадания.

Указывается, что атаки стали ответом на удары авиации Израиля по ливанским приграничным поселениям.

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявил, что перспективы начала военной операции Израиля против Ливана очень высокие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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