«Хезболла» сообщила об атаке на 13 военных объектов Израиля

11 израильских баз были атакованы с помощью 340 ракет. Кроме того, проведена атака беспилотниками на многоуровневую базу ракетной ПВО Эйн-Шемер и базу военной разведки «Аман» Глилот.

«Хезболла» отмечает, что прошедшая атака была местью за гибель высокопоставленного командира движения Фуада Шукры, однако ранее представители говорили, что он жив, а все сообщения о его смерти являются дезинформацией.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Израиля атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетных подразделений шиитского движения «Хезболлах» Хусейн Али Хусейн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

