«Хезболла» сообщила об атаке на 13 военных объектов Израиля

Боевики ливанского движения «Хезболла» за минувшие сутки атаковали 13 военных объектов на территории Израиля, сообщает «РЕН ТВ».

«Хезболла» заявила об ударах по позициям Израиля более чем 320 ракетами

11 израильских баз были атакованы с помощью 340 ракет. Кроме того, проведена атака беспилотниками на многоуровневую базу ракетной ПВО Эйн-Шемер и базу военной разведки «Аман» Глилот.

«Хезболла» отмечает, что прошедшая атака была местью за гибель высокопоставленного командира движения Фуада Шукры, однако ранее представители говорили, что он жив, а все сообщения о его смерти являются дезинформацией.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Израиля атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетных подразделений шиитского движения «Хезболлах» Хусейн Али Хусейн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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