«Хезболла» сообщила об атаках на израильские диверсионные группы
Бойцы ливанского движения «Хезболла» начали атаки на диверсионные группы израильской армии и ведут боестолкновение в одном из поселений, сообщила пресс-служба движения.
В заявлении указано, что силы исламского сопротивления вступили в бой с израильскими войсками во время их рейда на востоке поселения Марун ар-Рас, применив автоматическое оружие и ракеты.
Движение также сообщило, что бой по-прежнему продолжается, и среди израильских военных сообщается о наличии убитых и раненых.
В то же время, в приграничном поселении Штула бойцы «Хезболлы» организовали засаду и атаковали группу израильских военнослужащих с помощью ракет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru