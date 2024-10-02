«Хезболла» сообщила об атаках на израильские диверсионные группы

Бойцы ливанского движения «Хезболла» начали атаки на диверсионные группы израильской армии и ведут боестолкновение в одном из поселений, сообщила пресс-служба движения.

В заявлении указано, что силы исламского сопротивления вступили в бой с израильскими войсками во время их рейда на востоке поселения Марун ар-Рас, применив автоматическое оружие и ракеты.

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Движение также сообщило, что бой по-прежнему продолжается, и среди израильских военных сообщается о наличии убитых и раненых.

В то же время, в приграничном поселении Штула бойцы «Хезболлы» организовали засаду и атаковали группу израильских военнослужащих с помощью ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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