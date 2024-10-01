Израиль убил командира «Хезболлы», организовавшего поставки вооружений из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об успешной ликвидации Мухаммада Джауада Касира, одного из ключевых командиров ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

По данным военных, Касир возглавлял подразделение, ответственное за транспортировку вооружения из Ирана в Ливан для нужд боевиков организации.