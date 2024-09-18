СМИ: Израиль уведомил США о планируемой операции в Ливане

Израиль предупредил США о планируемой военной операции в Ливане 17 сентября, однако подробности своих действий не раскрыл, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», были организованы совместно израильскими военными и Моссадом.

Белый дом и Госдепартамент США официально заявили, что не имели никакого отношения к взрывам и не были осведомлены о них заранее. При этом представители «Хезболлы» обвинили в атаке Израиль, который воздержался от комментариев по поводу случившегося.