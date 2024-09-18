СМИ: Израиль уведомил США о планируемой операции в Ливане

Израиль предупредил США о планируемой военной операции в Ливане 17 сентября, однако подробности своих действий не раскрыл, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», были организованы совместно израильскими военными и Моссадом.

Белый дом и Госдепартамент США официально заявили, что не имели никакого отношения к взрывам и не были осведомлены о них заранее. При этом представители «Хезболлы» обвинили в атаке Израиль, который воздержался от комментариев по поводу случившегося.

Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане возросло до 14 человек

Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.

Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:СШАЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры