СМИ: Израиль уведомил США о планируемой операции в Ливане
Израиль предупредил США о планируемой военной операции в Ливане 17 сентября, однако подробности своих действий не раскрыл, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», были организованы совместно израильскими военными и Моссадом.
Белый дом и Госдепартамент США официально заявили, что не имели никакого отношения к взрывам и не были осведомлены о них заранее. При этом представители «Хезболлы» обвинили в атаке Израиль, который воздержался от комментариев по поводу случившегося.
Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.
Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».
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